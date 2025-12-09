Haberler

YEKA RES-2025 yarışmaları tamamlandı

YEKA RES-2025 yarışmaları tamamlandı
Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA RES-2025 yarışmaları sona erdi ve toplamda 1150 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi yatırımcılara tahsis edildi. 30 şirketten 75 teklif alındı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin (YEKA RES-2025) yarışmaları tamamlandı. 1150 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi yatırımcılara tahsis edildi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla devreye alınan YEKA modelinde RES'ler için yürütülen başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından YEKA RES-2025 yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapıldı. YEKA GES-2025'in ardından YEKA RES-2025 yarışmalarının da teklif aşaması büyük bir katılımla gerçekleşti. Bakanlık konferans salonunda Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada toplam 1150 megavat kapasiteli 6 yarışma için 30 şirketten toplam 75 teklif alındı. Yaklaşık 2 saatte tamamlanan YEKA RES-2025 kapsamında; Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya'da bulunan toplam 1150 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi, yatırımcılara tahsis edildi.

