ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin (YEKA RES-2025) yarışmaları tamamlandı. 1150 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi yatırımcılara tahsis edildi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla devreye alınan YEKA modelinde RES'ler için yürütülen başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından YEKA RES-2025 yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapıldı. YEKA GES-2025'in ardından YEKA RES-2025 yarışmalarının da teklif aşaması büyük bir katılımla gerçekleşti. Bakanlık konferans salonunda Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada toplam 1150 megavat kapasiteli 6 yarışma için 30 şirketten toplam 75 teklif alındı. Yaklaşık 2 saatte tamamlanan YEKA RES-2025 kapsamında; Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya'da bulunan toplam 1150 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi, yatırımcılara tahsis edildi.

