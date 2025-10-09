Haberler

Rusya ve İran Nükleer Enerji İşbirliğini Görüştü

Rusya'nın nükleer enerji kuruluşu Rosatom'un Genel Müdür Yardımcısı Nikolai Spassky, İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami ile nükleer enerji işbirliği konularını ele aldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdür Yardımcısı Nikolai Spassky ile İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami, Tahran'da nükleer enerji konusunda işbirliğini ele aldı.

İran Atom Enerjisi Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rosatom Genel Müdür Yardımcısı Spassky başkanlığındaki Rus heyeti, Tahran'ı ziyaret etti.

Spassky ve beraberindeki heyet İran Atom Enerjisi Kurumu'nu ziyaret ederek Kurumun Başkanı İslami ile bir araya geldi.

Görüşmede küçük modüler nükleer reaktörler ve 1250 megavat gücünde reaktörlerin inşası da dahil olmak üzere iki ülke arasında nükleer işbirliği konuları ele alındı.

İki taraf, nükleer alandaki mevcut iş birliğine dair ortak projelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in üzerinde mutabık kalınan konuları takip etmek ve Buşehr'deki nükleer santralin 2. ve 3. ünitelerinin inşaatının ilerleyişi hakkında yakından bilgi almak üzere yakın bir zamanda İran'ı ziyaret etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
