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Rusya: Ukrayna'da ateşkes yerine kalıcı barışın sağlanmasından yanayız

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasından yana olduklarını belirterek, "Ateşkes, esasen sonuç vermeyecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasından yana olduklarını belirterek, "Ateşkes, esasen sonuç vermeyecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "şartsız ateşkese ve müzakerelere hazır oldukları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Zelenskiy'nin bu konuda yaptığı açıklamaların birbiriyle çeliştiğini söyledi.

Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışın sağlanmasından yana olduğunu vurgulayarak, "Rus tarafı, ateşkes değil, uzun vadeli barışın sağlanmasından yana olduğunu sürekli bildirdi. Ateşkes, esasen sonuç vermeyecek." diye konuştu.

Cephedeki ve ekonomi alanındaki durumun, Ukrayna için her geçen gün kötüleştiğini dile getiren Peskov, "Kiev, ateşkese değil, kalıcı barışa götürecek yola çıkılması için hangi konuda sorumluluk üstlenmesi ve hangi kararları alması gerektiğini çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

"Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatıyla ilgili durum zorlaşıyor"

Karadeniz'deki duruma da değinen Peskov, "Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatıyla ilgili durum önemli ölçüde zorlaşıyor. Bunun nedeni Ukrayna tarafının eylemleri." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda tahıl sevkiyatının alternatif güzergahlar üzerinden yapıldığını aktaran Peskov, bu konunun daha önce Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Kırgızistan'da yapılan görüşmede ve iki ülke arasındaki diplomatik yazışmalarda ele alındığını kaydetti.

Peskov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) reforme edilmesi gerektiğini belirterek, "Daimi üyeliğin mutlaka genişletilmesi gerekiyor. Çok sayıda devlet veya devletlerarası oluşum ortaya çıktı. Bunların BMGK'de mutlaka söz sahibi olması gerekiyor. Bununla birlikte, BMGK'nin daimi üyelik sistemi ve veto hakkının Birleşmiş Milletler yapısı açısından çok önemli unsurlar olduğunu düşünüyoruz. Bu önemli unsurlara bağlılığımızı sürdürüyoruz." görüşünü paylaştı.

ABD'nin Rus Bakan Yardımcısı'na vize vermemesi

ABD'nin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov'a, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için vize vermemesini değerlendiren Peskov, bu konuyu Amerikan tarafıyla temaslarda dile getireceklerini aktardı.

Dmitriy Peskov, "Bu, ülkemize yönelik dostça olmayan bir eylem. Bu, BM Genel Kuruluna ev sahipliği yapan ABD'nin üstlendiği yükümlülüklere aykırı. ABD, bu tür eylemlerden kaçınmalı ve BM üyesi devletlerin eşit şekilde katılımını sağlamalı." sözlerini sarf etti.

Sözcü Peskov, ABD ve diğer ülkelerin, Rusya ile Arktik bölgesiyle ilgili işbirliğinden vazgeçtiğini belirtti.

Kaynak: AA
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