Son dakika haber! Rusya Savunma Bakanlığı: "Hazar Denizi ve Karadeniz'den fırlatılan balistik füzeler ile Ukrayna'daki askeri hedefler vuruldu"

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Hazar Denizi ve Karadeniz'den fırlatılan balistik füzeler ile Ukrayna'daki askeri hedefler vuruldu"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait stratejik noktaların Hazar Denizi ve Karadeniz'den ateşlenen balistik füzeler ile vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya yapılan operasyonlarla ilgili son yaptığı açıklamada bazı noktalarda balistik füzelerin kullanıldığını belirtti. Konaşenkov, Hazar Denizi ve Karadeniz'den fırlatılan balistik füzeler ile Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu belirterek, "19 Mart akşamı ve 20 Mart sabahı Ukrayna'nın askeri altyapısına uzun menzilli hassas silahlarla saldırılar düzenlendi. Karadeniz'in sularından Nezhin onarım tesisindeki kalibreli seyir füzeleri, çatışmalarda hasar gören Ukrayna zırhlı araçlarının onarım atölyelerini yok etti. Hazar Denizi'nin sularından deniz tabanlı seyir füzeleri 'Calibre' ve Kırım toprakları üzerindeki hava sahasından 'Zirkon' hipersonik aerobalistik ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Mikolayiv bölgesindeki Konstantinovka yerleşimi yeri yakınındaki akaryakıt ve yağ depoları yok edildi. Yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeler, Jitomir bölgesi Ovruch yerleşimi yakınında Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin konuşlandığı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin özel harekat birliklerinin eğitim merkezini vurdu. Yine 100'den fazla özel harekat kuvveti ve yabancı paralı asker öldürüldü" dedi.

Rus ordusunun Ukrayna ordusuna verdiği zararlardan bahseden Konaşenkov, "Gece boyunca harekat-taktik ve ordu havacılığı, Ukrayna'nın 62 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 3 komuta noktası, 1 çoklu fırlatma roket sistemi, 2 roket ve topçu silahı deposu, 1 yakıt deposu ve ayrıca askeri teçhizatın yoğunlaştığı 52 nokta yer alıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-8 tipi helikopter Kokhannoe köyü yakınlarında vuruldu. Shybene yakınlarında 6 insansız hava aracı vuruldu. İzyum kenti yakınlarındaki Chistovodovka bölgesinde Ukrayna'ya ait 1 adet taktik balistik füzesi Toçka-U ve 6 adet Ukrayna Mobil Elektronik Savaş Sistemi Bukovel imha edildi" diye konuştu.

Konaşenkov ayrıca, Donetsk ve Luhansk'da bazı noktaların Rus birlikleri tarafından alındığını sözlerine ekledi.