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Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Vershinin, KSO ile tarım ve gübre sevkiyatını görüştü

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Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Vershinin, KSO ile tarım ve gübre sevkiyatını görüştü
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Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen ile Ankara'da bir araya geldi. Büyükelçilikteki görüşmeye Rusya'nın Türkiye Ticaret Mümessili Aynur Samanov da katıldı; tarım ürünleri ve gübre sevkiyatı ile bölgeler arası iş birliği değerlendirildi.

(ANKARA) - Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen ile bir araya geldi. Görüşmede, tarım ürünleri ve gübre sevkiyatı başta olmak üzere Türkiye-Rusya arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği ile bölgeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, Büyükelçilik'te bugün Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile görüştü. Büyükelçilik'ten yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Rusya'nın Türkiye Ticaret Mümessili Aynur Samanov da katıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin güncel konuları değerlendirilirken, tarım ürünleri ve gübre sevkiyatı ile bölgeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Vershinin görüşmeye ilişkin, "Türk dostlarımızın karşılıklı menfaate dayalı ilişkileri geliştirme konusundaki istekliliklerini memnuniyetle kaydediyoruz. Rusya'da da bu yaklaşım her anlamda desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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