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Rusya Merkez Bankası: Dijital Ruble Geniş Çaplı Kullanıma Hazır

Rusya Merkez Bankası: Dijital Ruble Geniş Çaplı Kullanıma Hazır
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 1 Eylül'den itibaren dijital rublenin geniş çaplı kullanımına tamamen hazır olduklarını açıkladı. Sistemik öneme sahip bankalar ve büyük perakende işletmelerinin platforma bağlanması zorunlu olacak.

ST. PETERSBURG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 1 Eylül'den itibaren dijital rublenin geniş çaplı kullanımına tamamen hazır olduklarını söyledi.

Nabiullina perşembe günü St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya Merkez Bankası Finans Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "Dijital rublenin yaygın kullanımı için her şey hazır. Sistemik öneme sahip bankalar ile büyük perakende işletmelerinin platforma bağlanması zorunlu" dedi.

Uygulamanın hayata geçirilmesi öncesinde kapsamlı hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Nabiullina, projeyi geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Nabiullina, "Amacımız dijital rubleyi hem bireyler hem de işletmeler için yaygın kullanılan ve kullanımı kolay bir ödeme aracı haline getirmek" diyerek platformun işlevlerinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi konusunda ticari bankalarla sürekli görüştüklerini söyledi.

Merkez Bankası'na göre dijital ruble, Rusya'nın ulusal para biriminin yeni bir biçimi olarak mevcut nakit ve nakit dışı ödeme yöntemlerinin yerini almak yerine bunları tamamlayıcı bir nitelik taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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