Rusya: İran'ın Zenginleştirilmiş Uranyumunu Teslim Alma Teklifimiz Hâlâ Geçerli

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD ve İran arasında olası bir barış anlaşması kapsamında İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu teslim almaya hazır olduklarını duyurdu.

Peskov, Rusya'nın olası bir barış anlaşması kapsamında İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun stoklarını teslim alma teklifinin hala geçerli olduğunu söyledi. Peskov, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bu öneriyi hem ABD hem de bölge ülkeleriyle yaptığı temaslarda dile getirdi. Teklif hala geçerli ancak henüz bu doğrultuda bir adım atılmadı" dedi.

Peskov, "Rusya'nın, İran'la ilgili gerilimi azaltmaya katkı sağlayacak tüm iyi niyetli girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu" belirtti.

Kremlin Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma planını da eleştirerek, bunun küresel piyasalara zarar vereceğini söyledi ve söz konusu planın birçok yönünün hala belirsiz olduğunu vurguladı.

Washington, İslamabad'da yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere abluka uygulayacağını duyurdu. Tahran söz konusu girişimi "korsanlık" olarak nitelendirdi. Ablukanın bugün saat 17.00 TSİ itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
