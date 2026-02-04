Rusya Başbakan Yardımcısı: Gayrisafi Yurtiçi Hasılada 2026'da Yüzde 1-1,3 Artış Bekliyoruz

MOSKOVA, 4 Şubat (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ekonomisinin 2026 yılında yüzde 1 ila 1,3 oranında büyümesinin beklendiğini söyledi.

Novak salı günü düzenlenen Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyonun da 2026'da yüzde 4 ila 4,5 aralığındaki hedef seviyelere gerilemesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Novak, sıkı para ve maliye politikaları ile enflasyon hedeflemesi çerçevesinde ülke ekonomisindeki büyümenin 2025 yılında yüzde 1 seviyesine gerilediğini söyledi.

İmalat sektörü başta olmak üzere sanayi üretiminin, ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Novak, imalat sanayisinin geçen yıl yüzde 2,8 büyüdüğünü söyledi.

2025 yılında reel ücretlerin ortalama olarak arttığını belirten Novak, "İlk değerlendirmelere göre enflasyondan arındırılmış reel ücretler yüzde 4,5 artmış durumda" dedi.