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Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası sporda çıkarlarını savunacaklarını söyledi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası sporda çıkarlarını savunacaklarını söyledi
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Putin, uluslararası sporda çıkarlarını kararlı ve soğukkanlı biçimde savunacaklarını söyledi. Putin, Rusya'ya karşı çıkan ülkeleri Olimpiyat Şartı'nı göz ardı etmekle eleştirirken Bakan Degtyarev, 2026'nın ilk 10 ayında 1.673 uluslararası müsabakaya katılım olduğunu bildirdi.

MOSKOVA, 13 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası spor etkinliklerindeki çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceklerini söyledi.

Putin perşembe günü Kremlin'de düzenlenen Beden Eğitimi ve Sporun Geliştirilmesi Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın uluslararası spor müsabakalarına katılmasına karşı çıkan ülkeleri eleştirerek, bu ülkelerin Olimpiyat Şartı'nın ilkelerini göz ardı ettiğini belirtti.

Putin, "Genel olarak, evrensel kuralları kabul etmediklerini, yalnızca kendi çıkarlarına hizmet eden kuralları kabul ettiklerini bir kez daha ortaya koyuyorlar. Çıkarlarımızı kararlı ve soğukkanlı bir şekilde savunmalıyız. Tüm alanlarda bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev ise Rus sporcuların uluslararası müsabakalara katılımında kayda değer bir artış yaşandığını söyledi. 2026'nın ilk 10 ayında Rus sporcuların 1.673 uluslararası müsabakada yarıştığını kaydeden Degtyarev, bu sayının 2025 yılında 1.148 olduğunu ifade etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus sporculara yönelik bir dizi karar almıştı. Komite, Şubat 2022'de Rus sporcuların uluslararası müsabakalardan men edilmesini tavsiye etti. Mart 2023'te Rus sporcuların bireysel müsabakalarda tarafsız sporcular olarak yarışmalarına izin verilmesini tavsiye eden komite, Temmuz 2026'da ise üst düzey sporcular üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını önerdi.

Kaynak: Xinhua
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