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Rusya'dan Apple'a 4 milyar rublelik ceza uyarısı

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Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), Apple'ın cihazlarında yerli yazılımların yüklenmesine yönelik şartları yerine getirmemesi halinde 4 milyar rubleye (yaklaşık 51 milyon dolar) kadar para cezası verilebileceğini bildirdi. FAS, Apple'a Rus arama motorlarına karşı ayrımcılığı sona erdirmesi ve iOS cihazlarda yerli yazılımların önceden yüklenmesini sağlaması için 15 Temmuz'a kadar süre tanıdı.

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), Apple'ın cihazlarında yerli yazılımların yüklenmesine yönelik şartları yerine getirmemesi halinde 4 milyar rubleye (yaklaşık 51 milyon dolar) kadar para cezası verilebileceğini bildirdi.

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Apple'a, Rus arama motorlarına karşı ayrımcılığı sona erdirmesi ve iOS işletim sistemli cihazlarda yerli yazılımların önceden yüklenmesini sağlaması için yapılan uyarıya yer verildi.

Şirketin, 15 Temmuz'a kadar uyarıya uymaması halinde, rekabetin korunması yasası kapsamında soruşturma başlatılacağına işaret edilen açıklamada, ihlal tespit edilmesi durumunda Apple'a 4 milyar rubleye kadar ceza uygulanabileceği belirtildi.

iPhone ve iPad'lerde yabancı bir arama motorunun varsayılan olarak sunulduğuna işaret edilen açıklamada, Rus arama motorlarını kullanmak isteyenlerin ayarları manuel olarak değiştirmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu durumun, Rus yazılım geliştiricileri açısından ayrımcı koşullar yarattığı ve tüketicilerin haklarını zedelediği vurgulandı.

Yasal zorunluluklar arasında yer alıyor

Rus teknoloji şirketi VK, 25 Haziran'da uygulamalarının herhangi bir uyarı yapılmadan App Store'dan kaldırıldığını, indirme ve güncelleme işlemlerinin durduğunu açıklamıştı.

Apple, haziran başında Rusya'nın ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ı da App Store'dan kaldırmıştı.

Rusya'da satılan akıllı cihazlarda, Rus arama motorları ile belirli yerli yazılımların önceden yüklenmesine imkan sağlanması yasal zorunluluklar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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