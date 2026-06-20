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Rusya'nın Tver bölgesinde akaryakıt satışına kısıtlama getirildi

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Rusya'nın Tver bölgesinde bazı akaryakıt istasyonlarında bireysel müşterilere yönelik satışlara geçici kısıtlama getirildi. Ukrayna'nın rafineri saldırıları sonrası alınan bu kararda kurumsal müşteriler etkilenmeyecek.

Rusya'nın Tver bölgesindeki akaryakıt istasyonlarında bireysel müşterilere yönelik satışlara geçici kısıtlama getirildiği bildirildi.

Tver Bölgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki akaryakıt satışına ilişkin alınan karara yer verildi.

Bölgedeki Surgutneftegaz ve Tatneft'e ait istasyonlarda bireysel müşterilere yönelik geçici kısıtlama uygulanacağına işaret edilen açıklamada, kurumsal müşterilerin herhangi bir kısıtlama olmadan akaryakıt almayı sürdürebileceği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki akaryakıt piyasasındaki durumun bölge idaresi tarafından takip edildiği kaydedildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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