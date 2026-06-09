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Rusya: Artan Hava Saldırıları Güney Bölgelerine Yakıt Sevkiyatlarını Aksatıyor

Rusya: Artan Hava Saldırıları Güney Bölgelerine Yakıt Sevkiyatlarını Aksatıyor
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Rusya Enerji Bakanlığı, artan hava saldırıları nedeniyle ülkenin güney bölgelerine yönelik yakıt sevkiyatında geçici zorluklar yaşandığını ve sektörde koordinasyon merkezi kurulduğunu açıkladı.

MOSKOVA, 9 Haziran (Xinhua) -- Rusya Enerji Bakanlığı, son dönemde artan hava saldırılarının ülkenin güney bölgelerine yönelik yakıt sevkiyatlarında aksamalara yol açtığını bildirdi.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, yakıt ve enerji sektöründeki işletmelerin "giderek artan sayıda hava saldırısına" maruz kaldığı, bu durumun da güneydeki birçok bölgede "yakıt tedarikinde geçici zorluklara" neden olduğu belirtildi.

Bakanlık, sektörün istikrarlı ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ülkede yakıt ve enerji alanında faaliyet gösteren tüm büyük şirketleri kapsayan kalıcı bir koordinasyon merkezi kurulduğunu da açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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