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Ruhsatsız Otel Mühürlendi, Saldırgan İçin Yardım Kartı Verildi

Ruhsatsız Otel Mühürlendi, Saldırgan İçin Yardım Kartı Verildi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından, saldırganın kaldığı ruhsatsız otel Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlendi. Saldırgana, belediye tarafından yardım kartı verildiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran zanlının kaldığı otel, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlendi.

Beyoğlu Belediyesi, şüpheli S.T'nin kaldığı tespit edilen Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi'ndeki otelde incelemelerde bulundu.

İşletmenin ruhsatsız olduğunu tespit eden ekipler, oteli mühürledi.

Bu arada Beyoğlu Belediyesinin, saldırgana yaklaşık 8 aydır ayni yardım içeren market kartı ile dört ayda bir giysi yardımında bulunduğu öğrenildi.

Otel işletmecisinin ifadesi alındı

Polis ekiplerince ifadesine başvurulan otel işletmecisi O.A. şüpheli S.T'nin 23 Şubat'tan olayın yaşandığı güne kadar 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını ve bu kişilerin birbiriyle alakası olmadığını belirtti.

O.A, şüpheli S.T'nin maddi durumunun çok iyi olmadığını, kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesinden yardım talep ettiğini anlattı.

Belediye yetkililerinin pansiyonu aradıklarını kaydeden O.A, kendisinin de S.T'nin maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere anlattığını, yetkililerin pansiyona gelerek şüpheliyle görüştüklerini, bunun ardından 8 adet her birinde 1000 lira değerinde gıda, giysi ve temizlik ürünlerinde kullanabileceği kart verildiğini anlattı.

O.A, ilerleyen zamanlarda belediye yetkililerince S.T'nin yardım amaçlı arandığını, pansiyona gelerek görüşme yapıldığını ancak içeriğinden bilgisinin olmadığını beyan etti.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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