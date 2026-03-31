RTÜK'ten kablolu ve uydu yayın yönetmeliklerinde değişiklik

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kablolu ve uydu yayın yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikle, yayıncıların teknolojik dönüşüm süreçlerini hızlandırdı. Artık medya hizmet sağlayıcıları, teknik denetim gerekmeksizin yayın tekniklerini değiştirebilecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni düzenleme ile kablolu ve uydu yayın yönetmeliklerinde değişikliklere gidildi. Yayıncı kuruluşların üzerindeki bürokratik yükü hafifletmeyi amaçlayan düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, yayın teknikleri arasındaki geçiş süreci oldu. SD, HD, 4K ve 8K gibi farklı yayın teknikleri arasında geçiş yapmak isteyen kuruluşlar için süreç sadeleştirildi. Buna göre; yayın ortamı değişmeksizin sadece yayın kalitesini artırmak veya değiştirmek isteyen kuruluşlar, RTÜK'e başvuruda bulunmaları halinde teknik denetim sürecine tabi tutulmadan ve mevcut yayın lisans süresiyle sınırlı olmak kaydıyla hızlı bir şekilde yayın tekniği değişikliği yapabilecek.

LİSANS YENİLEME SÜREÇLERİNİ DE KAPSIYOR

Düzenleme sadece mevcut yayınları değil, lisans yenileme süreçlerini de kapsıyor. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara lisans yenileme dönemlerinde farklı bir yayın tekniği ile talepte bulunma imkanı tanındı. Hukuki gerekçeleriyle sunulan düzenlemede, eski sistemin yarattığı aksaklıklara dikkat çekildi. Daha önce yayın tekniğini değiştirmek isteyen kuruluşların mevcut lisanslarını iptal ettirip yeniden başvuru yapması gerekiyordu. Bu durum hem ciddi bir zaman kaybına hem de ekonomik külfete neden oluyordu. Yapılan değişiklik; 4K ve 8K gibi modern teknolojilere geçişi teşvik ederek teknolojik uyumu hedefliyor. Ayrıca; maliyetler nedeniyle yayın kalitesini düşürmek zorunda kalan veya artırmak isteyen kuruluşlara esneklik sağlamayı, yeniden lisans başvurusu gibi uzun süreçlerin önüne geçerek sektörün dinamizmini korumayı amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı