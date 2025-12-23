RTEÜ'de 'iklim değişikliği ve yeşil ekonomi' konferansı

RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) 'İklim değişikliği ve yeşil ekonomi' konulu konferans düzenlendi.

RTEÜ Kariyer Merkezi'nin tarafından planlanan 'İklim değişikliği ve yeşil ekonomi' konferansı, Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansta, küresel iklim değişikliğinin tarım ve ormancılık üzerindeki etkileri, yeşil ekonomi kavramı, sürdürülebilir üretim modelleri ile bu alanların gelecekte sunacağı iş ve istihdam olanakları ele alındı. Karbon döngüsü, adil dönüşüm ve yeni iklim yasasıyla birlikte üretimde öne çıkacak standartlara ilişkin üniversite öğrencilerine bilgi verildi.

'GÜNCEL FİKİRLER ÜZERİNE BİLGİ AKTARDIK'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Adil Bakoğlu, konferansa ilişkin, "Bugün üniversitemiz kariyer merkezi tarafından planlanan, her yıl yaptığımız kariyer ile ilgili öğrencilerimize yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitemizden hocalarımız geldiler. Bizlere ve öğrencilerimize yeni bilgileri aktardılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Her yıl biz bu kariyer merkezinin toplantılarında güncel fikirler üzerinden konuşmacıları biz çağırıyoruz okulumuza ve onla ilgili öğrencilerimize güzel bilgileri aktarıyoruz" dedi.

'FARKINDALIK OLUŞTURDUK'

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devlet Toksoy, konferansın farkındalık oluşturduğuna değinerek, "Bugün burada öğrenci arkadaşlarımıza küresel iklim değişikliğinin etkilerinin nasıl olacağını, meslek olarak nelere dikkat edeceklerini, çözümüne nasıl katkı sağlayacaklarını veya gelecekte bu işle ilgili faaliyetlerde nasıl yer alacaklarını, iş ve istihdam konusunda bunlara ne tür fırsatlar sunacaklarıyla ilgili bilgiler verdik. Farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Anlattığımız konular; iklim değişikliğinin, iklim değişiklikleriyle ilgili senaryoların dünyada ve ülkemizde nelere yol açabileceğiyle ilgili birtakım değerlendirmelerde, birtakım senaryolardan bahsettik. Bunlarla ilgili önlemlerin neler olacağı, ziraat ve ormancılık ağırlıklı olarak neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgileri kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

'HERKES İSTEDİĞİ GİBİ TARIMINI YAPAMAYACAK'

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Muhammet Bayramoğlu, yeşil ekonomiyi tanımlayarak, "Yeşil ekonomi, iklim değişikliğiyle beraber artık tarım ve ormancılık boyutunda üretimlerdeki köklü değişimleri ifade etmektedir. Üç tane bileşeni vardır. Bir tanesi sermaye, diğeri adil dönüşüm, diğeri de karbon döngüsüdür. Bu üç başlık altında yeşil ekonomiyi tanımlayabiliriz. Tarım ve ormancılık alanında da bu, özellikle karbon, sermaye bölüşümü konuları önemlidir. Bu noktada ziraatçi arkadaşlarımızın yeşil ekonomiye entegre olabilmek adına hangi tür, nasıl, hangi teknikleri kullanarak nasıl üretim yapacaklarını, neleri tercih etmeleri gerektiğini; özellikle kısa rotasyonlu ve düşük karbonlu bitkileri tercih etmeleri noktasında tavsiyelerde bulunduk. Yeşil ekonomiyle beraber ülkemizdeki yeni iklim kanunuyla birlikte artık yeşil ekonominin temel esasları dediğimiz, standartları dediğimiz şeyleri kanun nezdinde görüyoruz; yani artık herkes istediği gibi tarımını yapamayacak. Belli başlı yerlerde ne yetişiyorsa artık kontrollü bir şekilde kayıt altında üretim yapılabilecek. O yüzden iklim yasasıyla beraber farklı bu konuda yeşil ekonomi kapsamında finans sağlamak adına yeni vergiler gündeme gelecek" diye konuştu.

