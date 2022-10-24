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Romanya Savunma Bakanı Dincu istifa etti

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Romanya Savunma Bakanı Dincu istifa etti

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, istifa ettğini bildirdi.

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, istifa ettğini bildirdi.

Dincu yaptığı açıklamada, istifa mektubunu bu sabah Başbakanı Nicolae Ciuca'ya sunduğunu belirtti.

İstifa mektubunu da yayınlayan Dincu, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile iş birliğinin imkansız olduğunu savundu.

Dincu mektubunda; "Başkomutan ve Romanya Cumhurbaşkanı ile iş birliği yapmanın imkansızlığı yüzünden bu istifa kararımı haklı buluyorum. Karar alma mekanizmasına hiçbir şekilde zarar vermemek için bu görevden çekilmeyi gerekli görüyorum." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Ciuca, geçici olarak Hükümet Sözcüsü Dan Carbunaru'nun Savunma Bakanlığı görevini üstleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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