Haberler

Romanya'daki gübre üreticisi Azomureş çalışanları, toplu işten çıkartmaları protesto etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'nın en büyük gübre üreticilerinden Azomureş'teki toplu işten çıkartma sürecine karşı çıkan yüzlerce işçi gösteri düzenledi.

Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES), fabrikanın bulunduğu Targu Mureş kentindeki valilik binası önünde toplanan yüzlerce Azomureş çalışanının yüzde 95'inin işten çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, çalışanların devletin fabrikayı devralması talebinde bulunduklarını belirtti.

"Alternativa 2002" Sendikası Başkanı Emil Almaşan, yaptığı açıklamada, Romanya hükümetinin bir buçuk yıldır Azomureş'i devralma yönünde söylemlerde bulunduğunu ancak somut adım atılmadığını kaydederek, "Fabrika, toplu işten çıkartma sürecini başlattı. 1 Mayıs'tan itibaren her birimiz için ihbar süresi başlıyor." dedi."

Hükümete gerekli adımları atması çağrısında bulunduklarını aktaran Almaşan, talepleri yerine gelmezse gösterilerini başkent Bükreş'te de sürdüreceklerini söyledi.

Romanya Ulusal Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Kalin Orlando Coci? de mevcut durumdan sadece çalışanların değil, gübre stoklarının azalması nedeniyle ülke tarımının da zarar göreceğine işaret etti.

AB artan gübre fiyatlarına karşı eylem planı hazırlıyor

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen, artan gübre fiyatlarının ve Orta Doğu'daki gelişmelerin tarım sektörünü ciddi şekilde etkilediğini belirtmiş, yeni önlemler üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Hansen, AB üyesi ülkelerin tarım bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği bir toplantı bitiminde gübre fiyatlarında 2020'den 2025'e kadar yüzde 60'lık bir artış yaşandığını açıklamıştı.

Orta Doğu'daki savaş durumun ciddiyetini daha da artırdığını belirten Hansen, "AB Komisyonu, ilkbaharın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak bir gübre eylem planı üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Bu kapsamda gübre konusunda 13 Nisan'da paydaşlarla acil bir üst düzey toplantı düzenleyeceğiz." demişti.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım belli oluyor

Alarmları kurun! Bu akşam herkesin gözü burada olacak
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım belli oluyor

Alarmları kurun! Bu akşam herkesin gözü burada olacak
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı