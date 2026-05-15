Beşiktaş Sezonu Rize'de Beraberlikle Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Çaykur Rizespor'un gollerini Ali Sowe kaydetti. Sowe, 18 ve 31. dakikalarda attığı gollerle takımını ilk yarıda öne geçirdi.

Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru eşitledi. Siyah-beyazlılarda 55. dakikada Jota Silva, 62. dakikada ise Vaclav Cerny fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor bir kez daha gol sevinci yaşadı. Halil Dervişoğlu'nun 90+3. dakikada attığı gol iptal edildi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunu 60 puanla tamamladı.

Çaykur Rizespor ise sezonu 41 puanla noktaladı.

