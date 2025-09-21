Rize ve Artvin'de Selin Ardından Rafting Keyfi
Rize'de selin ardından yol onarım çalışmaları sürerken, rafting tutkunları yüksek debili derelerde adrenalin yaşadı. İş makinelerinin olduğu alanda rafting yaparak dikkat çeken 4 kişi, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor (3)
SELE RAĞMEN RAFTİNG
Rize'de selin ardından ekiplerin yol onarım çalışmaları sürerken, kentte debisi ve su seviyesi yükselen Fırtına Vadisi'nde rafting tutkunları da sele rağmen botla girdikleri derede adrenalin yaşadı. 4 kişinin, iş makinelerinin çalışmaları arasında rafting yaptığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Öte yandan debisi artan derelerden yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde çamurlu suyla dolan derelerde suların hızla Karadeniz'e doğru ilerlediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel