Rize'de vatandaşlar evlerinin veya çaylık arazilerinin heyelan riski taşıyıp taşımadığını öğrenebiliyor

Prof. Dr. Ayberk Kaya:

" Rize'de heyelanların nerede olacağıyla ilgili detaylı bir çalışma yaptık"

"Merak eden vatandaşlarımız alan parsel bilgileri ile birlikte Rize İl Afet Müdürlüğüne başvurarak arazilerinin bu saha içerisinde kalıp kalmadığını öğrenebilirler"

RİZE - Rize'de heyelanlı sahalar ile ilgili yapılan çalışmanın sonuçlarını öğrenmek isteyenlerin parsel bilgileri ile birlikte Rize İl Afet Müdürlüğüne başvurarak arazilerinin bu saha içerisinde kalıp kalmadığını öğrenebildiği belirtildi.

2021 yılında AFAD tarafından Rize'de İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlandı. Yapılan bu proje sayesinde vatandaşlar evlerinin veya çaylık arazilerinin heyelan riski taşıyıp taşımadığını öğrenebiliyor. Vatandaşların heyelanlı alanları öğrenmeleri ile birlikte can ve mal kaybını en aza indirilmesi için önlemler alıyor. Vatandaşlar son zamanlarda afetin yaşanabileceği riskli alanların nereler olduğunu ve neler yapması gerektiğini öğreniyor.

"Heyelan potansiyeli taşıyan alanların çaylık alanlara dönüştürülmesi heyelan olaylarını tetiklemektedir"

Son 5 yılda vaka sayılarında 2 kat artış olduğunu belirten Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Heyelan Çalışması, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, "Bölgemizin fiziki şartları, jeolojik şartları, bitki örtüsü ve iklim şartları dikkate alacak olursak hakikaten bölgede yaşayan vatandaşlarımızı yoğun bir şekilde bu şartlar zorlamaktadır. Bölgemizde doğal afet bakımından en fazla heyelanlar görülmektedir. Daha sonra seller, taşkınlarla birlikte kaya düşmesi bölgemizde yoğun bir şekilde gözlenmektedir. Son 5 yılda bu vaka sayısı 600 civarında iken son yıllarda bu sayı 2 kat artarak yaklaşık bin 250 civarına ulaştı. Bu sayının artmasıyla birlikte vatandaşlarımızın da 2 kat daha dikkatli olması ve önlemini buna göre almaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızı şu konuda uyarmamız gerekir. Bütün çaylık araziler heyelanlıdır veya heyelanlar bu arazilerin içerisinde meydana gelir söylemi doğru olmaz. Heyelan potansiyeli taşıyan alanların çaylık alanlara dönüştürülmesi heyelan olaylarını tetiklemektedir. Bu alanların öncelikli olarak dikkatli olunması gerekiyor" diye konuştu.

"Gerekli önlemlerin alınması sayesinde hem can hem de mal kayıplarının önüne geçilmiş olunacaktır"

Vatandaşların heyelan riski olan alanları daha önceden bilip aldığı önlemlerle can ve mal kayıplarının önüne geçtiğini ifade eden Kaya, "Vatandaşların evlerinin ve arazilerinin heyelan riski taşıyıp taşımadığını öğrenebilmeleri için 2021 yılında bizim yapmış olduğumuz bir 'İl afet risk azaltma planı' çalışmamız var. Bu şekilde Rize'de heyelanların nerede olacağıyla ilgili detaylı bir çalışma yaptık. Merak eden vatandaşlarımız alan parsel bilgileri ile birlikte Rize İl Afet Müdürlüğüne başvurarak alanlarının bu saha içerisinde kalıp kalmadığını öğrenebilirler. Vatandaşların önlem alması gerekir. Öncelikli olarak su kanallarının sürekli açık tutulması ya da bunlar mevcut değilse çay bahçelerine ve konutların bulunduğu arazilere yapılması gerekmektedir. Bunun haricinde vatandaşlarımız heyelan riski bulunan yerlerde evleri ve çaylıkları varsa bu alanları rehabilite etmek amaçlı yörenin florasına uygun kökleri uzun, suyu seven ağaçlandırma yapıp gerekli önlemler alınabilir. Kavak yada okaliptüs dediğimiz ağaç türleri bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bizlerinde medya aracılığıyla yaptığı uyarılar sayesinde son yıllarda bilinçlenme olduğunu görmüş olduk. Gerekli önlemlerin alınması sayesinde hem can hem de mal kayıplarının önüne geçilmiş olunacaktır" ifadelerini kullandı.