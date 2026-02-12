Rize'de kaçak içki ve sigara operasyonu
Rize'nin Pazar ilçesinde, kaçak sigara ve içki satışı yapan iki şüphelinin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda binlerce paket kaçak sigara ve alkol ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Rize'nin Pazar ilçesinde kaçak içki ve sigara satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede yaşayan 2 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.
Ekipler, 1145 paket kaçak sigara, 5 elektronik sigara, 7 paket ısıtılmış sigara tütünü ve 4 litre bandrolsüz kaçak alkol ele geçirdi.
Pazar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel