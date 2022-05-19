Rize'de arızalanan taş yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler

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Rize'de arızalanan taş yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
Rize'de arızalanan taş yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Kemer köyü mevkisindeki tünelde, sürücüsü öğrenilemeyen 53 ABR 168 plakalı taş yüklü kamyon arızalandı.

Sürücünün yol kenarına park ettiği araca Nusret Göral yönetimindeki 53 ABP 811 plakalı taş yüklü kamyon çarptı.

Araçta sıkışan Göral, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Göral, Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

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