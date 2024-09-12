Rize-Artvin Havalimanı 2024'te 754 Bin 102 Yolcuya Hizmet Verdi
Rize-Artvin Havalimanı, 2024 yılının ilk 8 ayında 754 bin 102 yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, havalimanından 8 aylık süre içinde toplamda 5 bin 703 uçak iniş kalkış yaparken, ağustos ayında ise 109 bin 894 yolcuya hizmet verildi.
RİZE- Artvin Havalimanı, 2024 yılının ilk 8 ayında 754 bin 102 yolcuya hizmet verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 754 bin 102 yolcunun kullandığını açıkladı.
DHMİ verilerine göre; Rize-Artvin Havalimanı'nı 8 aylık süre içerisinde toplam 754 bin 102 yolcu kullanırken, 5 bin 703 uçak havalimanından iniş kalkış yaptı. Ağustos ayında ise iç hatlarda 105 bin 210, dış hatlarda ise 4 bin 684 olmak üzere toplamda 109 bin 894 yolcuya hizmet verilirken, uçak iniş-kalkış sayısı da 673'e ulaştı.