Riyad'da Kamu Yatırım Fonu Kulesi'ne düzenlenen saldırıda 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Bölgesi'nde düzenlenen saldırıda Kamu Yatırım Fonu Kulesi hasar gördü ve 11 kişi yaralandı. Suudi yetkililer saldırıdan Husi grubunu sorumlu tuttu.
RİYAD, 25 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Bölgesi'nde düzenlenen saldırıda hasar gören Kamu Yatırım Fonu Kulesi, 24 Kasım 2026.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Bölgesi'nde düzenlenen saldırıda 11 kişi yaralandı.
Suudi yetkililer salı günü yaptıkları açıklamada, saldırıdan Husi grubunu sorumlu tuttu. (Fotoğraf: Suudi Arabistan Basın Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua