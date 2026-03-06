Haberler

Hatay'da kimliğini açıklamayan hayırsever, 80 kişinin bakkal borcunu ödedi

Hatay'da kimliğini açıklamayan hayırsever, 80 kişinin bakkal borcunu ödedi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ismi açıklanmayan bir hayırsever, bakkal Ali Şanverdi'nin veresiye defterindeki 80 kişinin toplam 200 bin TL'yi aşan borcunu kapattı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kimliğini açıklamayan bir hayırsever tarafından mahalle bakkalındaki 80 kişinin 200 bin TL'yi aşan borcu ödendi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 37 yıldır bakkallık yapan Ali Şanverdi'nin (53) iş yerine gelen bir hayırsever, borç defterini talep etti. İsmini açıklamayan hayırsever, deftere kayıtlı 80 kişiye ait toplam 200 bin lira tutan borcu bakkal Şanverdi'ye ödeyip, ayrıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen hayırseverin veresiye defterini aldığını ve borçları kapattığını belirten bakkal Ali Şanverdi, "Bir hayırsever iş yerime gelerek borç defterimi istedi. 80 kişiyi aşkın bir borç alacak defterimi verdim. Hayırsever içerisindeki tüm müşterilerimizin borcunu kapatarak örnek bir davranışa imza attı. Hayırseverin bu davranışı sırasında o anda bakkalda olan bir müşterim duygulu anlar yaşadı. Müşterilerim arasında zengin fakir ayırt etmedi. Tamamını ödedi. Allah emsallerini çoğaltsın" dedi.

