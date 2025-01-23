Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Uzun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Uzun, "Haber" kategorisinde Rektör Uzun, Ali Jadallah'ın "O bakış" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı karesini seçen Prof. Dr. Uzun, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Özgür Suriye" özel kategorisinde de Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasındaki fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu dile getiren Uzun, AA çalışanlarına başarılar diledi.