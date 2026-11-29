TİCARET Bakanlığı, bazı araç satış reklamlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte bulunduğunu ve 'durdurma cezası' uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 dakikada teklif al, 90 dakikada trink sat, paran hemen cebine gelsin' ifadeleriyle yayımlanan reklamlar, araç satış sürecinin tamamının 90 dakika içinde gerçekleşeceği yönünde tüketicilerde yanıltıcı bir algı oluşturdu. Reklamda söz konusu sürenin hangi aşamadan itibaren hesaplandığı, uygulama koşulları ve istisnalar açıkça belirtilmedi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, tüketiciyi yanıltıcı bulunan reklamlar hakkında reklam durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Tüketicilerimizin doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkını korumak; yanıltıcı reklamlarla vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin vermemek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı