Haberler

Rekabet Kurumu, Spotify Hakkında Soruşturma Başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurumu, Spotify'ın müzik akış hizmetleri alanında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etme şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma, platformun algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığını ve abonelik fiyatlarının piyasa üzerindeki etkilerini inceleyecek.

(ANKARA) - Rekabet Kurumu, Rekabet Kurulu tarafından çevrim içi müzik akış hizmeti sunan Spotify hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatılan Spotify'ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı inceleneceğini duyurdu.

Ayrıca, Spotify'ın Türkiye'de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediğinin de soruşturma kapsamında inceleneceği açıklandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem

MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.