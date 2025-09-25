Rekabet Kurumu, Spotify Hakkında Soruşturma Başlattı

(ANKARA) - Rekabet Kurumu, Rekabet Kurulu tarafından çevrim içi müzik akış hizmeti sunan Spotify hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatılan Spotify'ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı inceleneceğini duyurdu.

Ayrıca, Spotify'ın Türkiye'de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediğinin de soruşturma kapsamında inceleneceği açıklandı.