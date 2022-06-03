RAMBO LAKAPLI OYUNCU SÖNMEZ YIKILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

Yeşilçam'da yardımcı oyunculuktan başrole kadar yükselen ve Yeşilçam'ın 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz için öğle vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene sinema sanatçıları Nuri Alço, Ali Güney, yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Cüreklibatır, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Sönmez Yıkılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi.

"SÖNMEZ YIKILMAZ BÜTÜN PARASINI SİNEMAYA YATIRDI"

"VEFASIZLIK VAR"

Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata "Sönmez Yıkılmaz, yıkılmayan adam bugün yıkıldı. Yeşilçam'a baktığımızda başrol oyuncularının bulunmaz kabusuydu. Diğer taraftan yerli rambonun ta kendisiydi. Bulunmaz bir kalemdi. Büyük cüssesiyle, ağır yumruklarıyla bazı zaman kılıç kullanır bazı zaman da kalkan kullanır bazen de yüksekten atlardı. Sönmez yıkılmaz Cüneyt Arkın'ları, kartal Tibet'leri var edendir. Sönmez Yıkılmaz'ın her Türk sinemasında yeri ve değeri vardır. Şuan biz kimliğimizi onlara borçluyuz. Bu bizim tabi ki vefa borcumuzdur. Ama geriye baktığımızda kimseyi göremiyoruz. Tabi ki vefasızlık var" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel