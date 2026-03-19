Ramazan ayı gıda denetimlerinde 130 milyon TL ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından ramazan ayında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerinde uygunsuzluklara sıfır tolerans. Ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen 95 bin gıda denetimi sonucunda; 130 milyon TL idari para cezası uygulandı. 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gıda güvenilirliğini tehdit eden hiçbir duruma müsaade etmiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı