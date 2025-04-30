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Rallici İş İnsanı Ömer Tolon Hayatını Kaybetti

Rallici İş İnsanı Ömer Tolon Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçirdiği go-kart kazasında ağır yaralanan iş insanı Ömer Tolon, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi 2 Mayıs'ta defnedilecek.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 15 Şubat'ta go-kart pistinde geçirdiği kazada yaralanan rallici iş insanı Ömer Tolon (52), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Tolon, yaşam savaşını kaybetti.

Tolon Global Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin yönetim kurulu başkanı Ömer Tolon'un vefat ettiği, cenazesinin 2 Mayıs'ta Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Kaza

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Yeni Sanayi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan go-kart pistinde UTV tipi aracıyla sürüş yapan Tolon virajı alamayarak duvara çarpmış; ağır yaralanan Tolon önce Nazilli Devlet Hastanesine ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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