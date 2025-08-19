Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan Valiliği, rafting etkinliği sırasında taciz iddiasıyla bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir tur şirketi tarafından Karasu Nehri'nde düzenlenen rafting etkinliği sırasında bir vatandaşın tur çalışanı tarafından tacize uğradığı iddiası yönünde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun duyulması üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tacize uğradığını belirten vatandaşımızla iletişime geçerek konunun titizlikle takip edildiğini ve gelişmelerden de gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını, şikayetçi vatandaşımıza belirtmişlerdir.

Bahsi geçen rafting etkinliğinde tacize uğradığını beyan eden vatandaşımızın adli makamlara yaptığı başvurusu üzerine Kemah Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir."