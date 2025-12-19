Rabi Mobilya'dan üretim kapasitesini 25 bin adede çıkaracak yeni yatırım

RABİ Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Demiroğlu, aylık üretim kapasitesini 25 bin adede çıkaracak yeni fabrikanın 2026 yılının sonuna doğru tamamlanacağını söyledi. Demiroğlu, "22 bin metrekarelik alanda insansız üretime başlayacağız" dedi.

Rabi Mobilya, üretim teknolojisi ve kapasite yatırımlarında yeni bir döneme giriyor. Aylık 10 bin adet mobilya üretim kapasitesine sahip modern tesislerinde faaliyet gösteren şirket, tamamen insansız teknolojilerle çalışacak yeni üretim hattını hayata geçirmeye hazırlanıyor. 80.000.000 TL'lik teknoloji yatırımı, 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve şirketin üretim kapasitesini 25 bin adede çıkacak.

Rabi Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Demiroğlu "Yatırımlarımızın temel amacı, Türkiye'de üretimi güçlendirmek ve müşterilere daha hızlı, kaliteli çözümler sunmak. Yeni yatırımla birlikte üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı, teslimat sürelerini kısaltılmayı ve kalite standartlarımızı daha da ileri taşınmayı hedefliyoruz" dedi.

'YAŞAM ALANLARINA ESTETİK VE KONFOR KATIYORUZ'

Söz konusu gelişmelerle Endüstri 4.0 uyumlu üretim modelini uzun vadeli büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak konumladıklarını aktaran Demiroğlu, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"2016 yılında Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2 bin metrekarelik mütevazı bir alanda başlayan yolculuğumuz, bugün dev bir üretim üssüne dönüştü. Marka değerimizi her geçen gün yükseltirken, faaliyetlerimizi üretim ve depolama dahil 22 bin metrekare kapalı alana taşıdık. 180 kişilik uzman kadromuzla, mobilya üretimi ve e-ticaret sektöründe Türkiye'nin öncü markalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaşam alanlarına estetik ve konfor katan mobilyalarımızı; kalite ve güven çatısı altında müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma ilkemizle, sektördeki öncü duruşumuzu her yeni tasarımla bir adım ileriye taşıyoruz."