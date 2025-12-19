Haberler

Rabi Mobilya'dan üretim kapasitesini 25 bin adede çıkaracak yeni yatırım

Rabi Mobilya'dan üretim kapasitesini 25 bin adede çıkaracak yeni yatırım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RABİ Mobilya, insansız üretim teknolojisi ile kapasitesini 25 bin adede çıkaracak yeni fabrikasını 2026 yılı sonunda tamamlamayı planlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Demiroğlu, yatırımlarının amacının Türkiye'de üretimi güçlendirmek ve kalite standartlarını artırmak olduğunu belirtti.

RABİ Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Demiroğlu, aylık üretim kapasitesini 25 bin adede çıkaracak yeni fabrikanın 2026 yılının sonuna doğru tamamlanacağını söyledi. Demiroğlu, "22 bin metrekarelik alanda insansız üretime başlayacağız" dedi.

Rabi Mobilya, üretim teknolojisi ve kapasite yatırımlarında yeni bir döneme giriyor. Aylık 10 bin adet mobilya üretim kapasitesine sahip modern tesislerinde faaliyet gösteren şirket, tamamen insansız teknolojilerle çalışacak yeni üretim hattını hayata geçirmeye hazırlanıyor. 80.000.000 TL'lik teknoloji yatırımı, 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve şirketin üretim kapasitesini 25 bin adede çıkacak.

Rabi Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Demiroğlu "Yatırımlarımızın temel amacı, Türkiye'de üretimi güçlendirmek ve müşterilere daha hızlı, kaliteli çözümler sunmak. Yeni yatırımla birlikte üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı, teslimat sürelerini kısaltılmayı ve kalite standartlarımızı daha da ileri taşınmayı hedefliyoruz" dedi.

'YAŞAM ALANLARINA ESTETİK VE KONFOR KATIYORUZ'

Söz konusu gelişmelerle Endüstri 4.0 uyumlu üretim modelini uzun vadeli büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak konumladıklarını aktaran Demiroğlu, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"2016 yılında Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2 bin metrekarelik mütevazı bir alanda başlayan yolculuğumuz, bugün dev bir üretim üssüne dönüştü. Marka değerimizi her geçen gün yükseltirken, faaliyetlerimizi üretim ve depolama dahil 22 bin metrekare kapalı alana taşıdık. 180 kişilik uzman kadromuzla, mobilya üretimi ve e-ticaret sektöründe Türkiye'nin öncü markalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaşam alanlarına estetik ve konfor katan mobilyalarımızı; kalite ve güven çatısı altında müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma ilkemizle, sektördeki öncü duruşumuzu her yeni tasarımla bir adım ileriye taşıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
title