Q Yatırım Bankası Yetkilileri Tefecilikten Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında Q Yatırım Bankası yetkilileri Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklandı. Şüpheli Mehmet Aydoğdu'ya ise yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "tefecilik" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali Ercan ile Yasef Mitrani, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Q Yatırım Bankası yetkililerine yönelik yapılan "tefecilik" soruşturmasında 2 kişinin tutuklandığını duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, 09/11/2025 tarihinde savcılık ifadeleri ve savunmaları alınıp tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ali Ercan ve Yasef Mitrani sulh ceza hakimliği kararıyla tefecilik suçundan tutuklanmış, yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sevk edilen şüpheli Mehmet Aydoğdu hakkında Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
