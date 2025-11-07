Q Yatırım Bankası Yetkilileri Gözaltına Alındı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma kapsamında Q Yatırım Banka yetkilisi Ali Ercan ile Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu isimli kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerin 'mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verdiği' belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "tefecilik" suçundan yürütülen bir soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklama ile Q Yatırım Banka yetkilisi Ali Ercan ile Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu isimli kişilerin gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklama şöyle:

"Mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği..."

"... Q Yatırım Bankası üzerinden 'tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali Ercan, soruşturma kapsamında diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu isimli kişiler 07/11/2025 tarihi itibari ile gözaltına alınmış olup arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmekte olduğu hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."