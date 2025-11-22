Haberler

Putin'in Temsilcisi: ABD'nin Barış Planı Ukrayna İçin Hayati

Güncelleme:
Rusya'nın uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD'nin sunduğu 28 maddelik barış planının Ukrainianın daha fazla toprak ve can kaybını önlemek için tasarlandığını ifade etti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ukrayna-Rusya savaşı için sunduğu 28 maddelik barış planına yönelik eleştirilere tepki gösteren Dmitriyev, "Savaş çığırtkanlarının propagandası nedeniyle birçok insan, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının Ukrayna'nın daha fazla toprak ve can kaybetmesini önlemek için tasarlandığını gözden kaçırıyor." ifadesini kullandı.

Dmitriyev, planı eleştirenlerin, savaştan fayda sağladığı ve çatışmaların sonsuza kadar sürmesi için çaba gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Trump yönetimince hazırlanan Ukrayna-Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu.

Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşa son verebilecek ABD'nin "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
