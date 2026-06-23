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Putin, Ukrayna'nın altyapı saldırılarına ilave önlem alma talimatı verdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun altyapı tesislerine yönelik saldırılarının sonuçlarını en aza indirmek için hükümete ilave önlemler alma talimatı verdi. Putin, saldırıların enerji arzını ve turizm sezonunu hedef aldığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Ukrayna ordusunun Rusya'daki altyapı tesislerine yönelik saldırılarının sonuçlarını en aza indirmek için ilave önlemler alma talimatı verdi.

Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle düzenlenen toplantıda konuştu.

Ukrayna saldırılarıyla ilgili tehditlerin önlenmesinde öncelikli sorumluluğun Rusya Savunma Bakanlığı ve diğer güvenlik kurumlarında bulunduğunu belirten Putin, "Bununla birlikte, Rus hükümeti de bu tür eylemlerin sonuçlarını en aza indirmek, sıfıra indirmek için ek önlemler almalı." dedi.

Putin, Ukrayna'nın, cephedeki durum kötüleştikçe Rusya'daki sivil tesisler ve sivil altyapıya saldırı taktiğini benimsediğini söyledi.

Ukrayna'nın, Rusya'daki enerji arzında sorun yaratmayı ve turizm sezonunu etkilemeyi hedeflediğini kaydeden Putin, söz konusu niyetin çeşitli kanallardan kendilerine açıkça iletildiğini ifade etti.

Putin, saldırıların Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişini durduramayacağının altını çizerek Rusya'nın barışçıl müzakerelere açık kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Hükümetin akaryakıt arzında aldığı önlemler

Toplantıda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede akaryakıtla ilgili durumun zorlu olduğunu ancak kontrol altında tuttuklarını dile getirdi.

Petrol şirketlerinin, üretim ve tedarik hacimlerini azami ölçüde artırdığını anlatan Novak, bazı bölgelerdeki lojistik sorunları çözmek için bir dizi önlem geliştirdiklerini belirtti.

Novak, bazı akaryakıt türlerinin ihracatını yasakladıklarını anımsatarak dizel yakıt ihracatını da yasaklamayı değerlendirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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