Putin, Batı'nın liderliğini yeniden kazanmak için her türlü yola başvurduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın liderlik konumunu yeniden kazanmak için her türlü yola başvurduğunu belirterek, "Rekabet bugün hoş olmayan boyutlara ulaştı." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS İş Forumu'na katıldı.

Forumda konuşan Putin, BRICS'in önemine işaret ederek, "Dünyadaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 40'ı BRICS ülkelerine ait iken, G7'nin payı ise yüzde 29. G7'ye neden büyük denildiğini anlamıyorum. Aynı dönemde dünya ekonomisindeki büyümenin neredeyse yarısını ortaklığımızdaki ülkeler sağladı, G7'nin payı ise yalnızca yüzde 18 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Batılı ülkelerin eylemlerini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Batılı rakipler, geçmişteki liderlik konumunu yeniden kazanmak için her türlü yola başvuruyor. Rekabet bugün hoş olmayan boyutlara ulaştı. Sanayi ve lojistik tesisleri ile boru hatlarının yok edilmesine yönelik adımlar atılıyor. Uluslararası ulaşım koridorlarını engelleme, deniz araçlarına el koyma girişimlerinde bulunuluyor. Kendi ulusal çıkarlarını savunanlara karşı yaptırım uygulanıyor."

Rusya'ya yönelik 30 binden fazla yaptırım uygulandığını kaydeden Putin, ülkesinin zor şartlarda da gelişmeye devam ettiğini dile getirdi.

Başkan Putin, BRICS'in sahip olduğu kabiliyetin kullanılması gerektiğini ve örgütün tüm ülkelere açık olduğunu belirtti.

Kaynak: AA