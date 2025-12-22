Haberler

Putin: Avrasya Ekonomik Birliği Ortaklarımızla İlişkileri Geliştireceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği toplantısında, üye ülkelerle karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin önemine değindi ve ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı.

MOSKOVA, 22 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ortaklarıyla karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, üye ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere ortak çalışmaların artırılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Putin pazar günü St. Petersburg'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği toplantısında, birliğin "çok kutuplu dünyada bağımsız ve kendi kendine yeten merkezlerden" biri olarak sağlam bir yer edindiğini söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Putin, söz konusu işbirliğinin, üye ülkeler ve tüm Avrasya bölgesi için ekonomik istikrar ve direncin sağlanmasına yardımcı olduğunu, bunun da küresel ekonomik oynaklığın yaşandığı bir ortamda özellikle önemli olduğunu vurguladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da 2026 yılında birliğin dönem başkanlığını Kazakistan'ın devralacağını duyurdu. 2025 dönem başkanlığını an itibarıyla Belarus yürütüyor.

Birlik, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'dan oluşuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali

Çenesi kırılan Jake Paul'un son hali korkunç
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
title