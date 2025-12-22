Putin: Avrasya Ekonomik Birliği Ortaklarımızla İlişkileri Geliştireceğiz

MOSKOVA, 22 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ortaklarıyla karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, üye ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere ortak çalışmaların artırılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Putin pazar günü St. Petersburg'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği toplantısında, birliğin "çok kutuplu dünyada bağımsız ve kendi kendine yeten merkezlerden" biri olarak sağlam bir yer edindiğini söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Putin, söz konusu işbirliğinin, üye ülkeler ve tüm Avrasya bölgesi için ekonomik istikrar ve direncin sağlanmasına yardımcı olduğunu, bunun da küresel ekonomik oynaklığın yaşandığı bir ortamda özellikle önemli olduğunu vurguladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da 2026 yılında birliğin dönem başkanlığını Kazakistan'ın devralacağını duyurdu. 2025 dönem başkanlığını an itibarıyla Belarus yürütüyor.

Birlik, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'dan oluşuyor.