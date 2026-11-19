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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dünyaya açık kalarak ekonomik potansiyelini güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, "Asya-Pasifik ekonomileriyle yapıcı ortaklık, Rusya'nın stratejik rotasıdır." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin genel oturumuna katıldı.

Burada konuşan Putin, Asya-Pasifik bölgesinin küresel kalkınmada öncülük ettiğini ve üretim, teknoloji ve lojistik kapasitesini istikrarlı biçimde güçlendirdiğini belirtti.

APEC ekonomisinin yılın sonuna kadar yüzde 4,8 büyümesinin öngörüldüğünü aktaran Putin, bu oranın, küresel ekonomik büyüme tahminlerinin oldukça üzerinde olduğunu söyledi.

Putin, "Asya-Pasifik ekonomileriyle yapıcı ortaklık, Rusya'nın stratejik rotasıdır. Bu bölgenin ayrılmaz bir parçasıyız ve bölgenin ekonomik refahına önemli katkı sağlıyoruz. Yılın ilk yarısında Rusya'nın bölge ülkeleriyle ticaret hacmi, yaklaşık üçte bir oranında büyüdü. Rusya'nın ASEAN ülkeleriyle toplam ticaret hacmi ise son 10 yılda yaklaşık yüzde 60 arttı." ifadesini kullandı.

Avrasya bölgesinde büyük ortaklık alanının oluşturulmasından yana olduklarını vurgulayan Putin, bu ortaklığı, "Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) eş güdümünde bir entegrasyon çekirdeği olarak gördüklerini" dile getirdi.

Putin, sözlerine şöyle devam etti:

"Enerji kaynakları, tahıl ve gübre sevk ederek Asya-Pasifik bölgesinin enerji ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Rusya, dünyaya açık kalarak ekonomik potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu amaçla ülkemizde köklü reformları hayata geçirmeyi, sanayi altyapısını ve teknolojik imkanları geliştirmeyi, enflasyonu kontrol altında tutmayı sürdürüyoruz."

Kuzey-Güney ve Kuzey Deniz Yolu lojistik koridorlarını kullanmaya davet eden Putin, APEC ülkeleriyle barışçıl nükleer, yapay zeka dahil çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA