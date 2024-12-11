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PTT'den HGS Uygulamasındaki Siber Saldırı Açıklaması

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PTT, HGS mobil uygulamasına yapılan siber saldırının ardından veri kaybı yaşanmadığını ve yasal sürecin başlatıldığını duyurdu. İzinsiz erişim sonucu kullanıcılarına yanlış bildirimlerin iletildiği belirtildi.

(ANKARA) - Ptt, HGS mobil uygulamasına yapılan siber saldırıda herhangi veri kaybı yaşanmadığını, sorumlu kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

PTT, HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz erişim gerçekleştiği ve bu kapsamda şirketle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletilmesine ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle birlikte güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

PTT'den HGS Uygulamasındaki Siber Saldırı Açıklaması
Kaynak: ANKA / Güncel
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