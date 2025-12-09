Prof. Dr. Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında anıldı

"Hocaların Hocası" olarak bilinen Prof. Dr. Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında adını taşıyan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde (İZÜ) anıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığının ülkedeki kurucu isimlerinden Prof. Dr. Zaim'in vefatının 18. yılında İZÜ'de anma programı düzenlendi.

Abdullah Tivnikli Konferans Salonu'ndaki panel öncesinde, Zaim'in aile albümünden fotoğrafların da yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Erhan İçener ve Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve İZÜ Genel Sekreteri Dr. Fatih Hasdemir'in yanı sıra dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Panelde, Prof. Dr. Mehveş Tarım, Prof. Dr. Sedat Murat ve Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, baba, hoca ve ilim adamı olarak Sabahattin Zaim'i anlattı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Acar, Sabahattin Zaim'in, Türk akademisinde dini ve milli değerleri temsil eden ilk isimlerden olduğunu belirtti.

Zaim'in İslam iktisadı ve katılım bankacılığı alanlarında öncü isimlerden olduğunu anlatan Acar, "Prof. Dr. Sabahattin Zaim, muarızlarının bile doğruluğuna şehadet ettiği bir şahsiyetti. Onun şiarı güzel insan yetiştirmekti. Biz de bu yolda gayret etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Mehmet Bulut da Sabahattin Zaim'in siyaset üstü kalmayı ilke edindiğini belirterek, akademiye ve sivil topluma verdiği öneme dikkati çekti.

Zaim'in hiçbir zaman fildişi kulesine çekilmediğini, her şart ve durumda topluma hizmeti esas aldığını belirten Bulut, "Pergelin sabit ucunu kendi değerlerine sabitleyip, dünyayı anlamaya çalışmak ilim adamlığının en önemli gereği. Biz bunu Sabahattin Zaim hocadan öğrendik." ifadelerini kullandı.

"Babam kendini memleket meselelerine adamış bir vakıf insandı"

Sabahattin Zaim'in kızı ve İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehveş Tarım da babasına dair anılarını ve gözlemlerini paylaştı.

Zaim'in, dinini ve değerlerini yaşamak için Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelen bir muhacir çocuğu olduğunu dile getiren Tarım, Sabahattin Zaim'in dini ve medeni eğitime verdiği önemi vurguladı.

"İlk duamı da ilk dansımı da babamdan öğrendim." diyen Tarım, Zaim'in milli kimliğe ve aile değerlerine verdiği önemin altını çizdi. Tarım, "Babam kendini memleket meselelerine adamış bir vakıf insandı." ifadesini kullandı.

Sabahattin Zaim'in 25 yıl asistanlığını yapan Prof. Dr. Sedat Murat da hocanın öğrencilerini ailesinden ayırmadığını belirterek, "Kendisini onun kadar talebelerine ve memleketine adayan kimse görmedim." dedi.

Zaim'in hayatı boyunca akademinin yanı sıra özel sektörde hizmet ettiğini kaydeden Murat, "Sabahattin hoca, iyi bir mümin ve iyi bir icracıydı. İmanının gereğini her manada yerine getirmeye gayret ediyordu. Allah rızası dışında bir beklentisi yoktu." diye konuştu.

İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu ise Zaim'in çalışma ve emek ekonomisi alanlarında çığır açan bir şahsiyet olduğunu belirtti.

"İslam ekonomisi çalışmalarını Türkiye'de başlatan Sabahattin Zaim'dir." diyen Tabakoğlu, Zaim'in İstanbul sanayi tarihi ve sanayi bölgeleri planlamalarına dair çalışmalarının henüz aşılamadığını kaydetti.