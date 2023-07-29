Prof. Dr. Karademir: Geri dönüşüm tesislerindeki yangınlara hızlı müdahale edilmeli

KOCAELİ'de son 1 ayda 3 farklı geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykan Karademir, bu yangınlarla ilgili olarak "Çok hızlı bir şekilde müdahale edilmesi ve kontrol edilmesi son derece önemli. Çünkü boyutu arttıkça ve süresi arttıkça, gerek çıkan gazların miktarı, gerekse bunların yayıldığı mesafeler giderek artıyor ve çok daha büyük alanlara etki edebiliyor" dedi.

Kocaeli'de son 1 ayda 3 farklı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangınlar, itfaiyenin müdahalesine rağmen saatlerce sürdü ve güçlükle söndürüldü. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykan Karademir, geri dönüşüm fabrikalarında son dönemde çıkan yangınların sebepleri ve insan sağlığı ve çevreye etkileriyle ilgili konuştu. Prof. Dr. Karademir, depolama yaparken maksimum dikkat gerektiğini belirterek, "Geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülebilir bütün atıklar depolanabiliyor ve bunların geri dönüşümleri sağlanıyor. Bunlardan özellikle plastik türü veya petrol, atık petrol ürünleri türü ya da kağıt türü atıklar yanma özelliklerinden dolayı da çok kolay yanabilir durumda oluyorlar. O yüzden depolanırken ve bunlar işlenirken maksimum dikkati göstermek gerekiyor. Yoksa yanma özelliklerinden dolayı çok kolay yani yangın çıkması ve bunun çevreye yayılması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu atıkların uygun bir şekilde taşınması, uygun bir şekilde bulundukları yerde depolanması ve uygun bir şekilde de yine işlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Önlem alma şansımız çok yok. Bir şekilde kendimizi bu tür etkilerden veyahut duman etkisinden, yayılma etkisinden uzak tutmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çok hızlı bir şekilde müdahale edilmesi ve kontrol edilmesi son derece önemli. Çünkü boyutu arttıkça ve süresi arttıkça, gerek çıkan gazların miktarı, gerekse bunların yayıldığı mesafeler giderek artıyor ve çok daha büyük alanlara etki edebiliyor. O yüzden hızlı bir şekilde buna müdahale edilmesi birinci öncelik. Ülkedeki geri dönüşüm süreçlerinin çok iyi bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle de küçük, orta ölçekli geri dönüşüm tesislerinde risk planlarının böyle biraz da paranoyakça bir şekilde yapılması ve çıkabilecek bütün risklerin ortaya konulması ve buna uygun önlemlerin, gerekli istihdamların yapılması gerekiyor. Bunların denetlenmesi, özellikle tesis sayısından dolayı dışarıdan denetlenmesi biraz zor olabiliyor. O bakımdan tesislerin kendi iç denetim süreçlerini çok iyi çalıştırmaları gerekiyor."