Priştine'de Ulaşım Seferleri Mali Sorunlar Nedeniyle Durduruldu

Kosova'nın başkenti Priştine'de, belediye ve özel şehir içi otobüs ulaşım şirketleri, ödeme alamadıkları gerekçesiyle tüm seferleri durdurma kararı aldı.

Priştine Belediyesi şehir içi ulaşım şirketi Trafiku Urban tarafından yapılan açıklamada, mali zorluklar ve yakıt eksikliği nedeniyle tüm hatlardaki seferlerin durdurulması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, ödeme yapılana kadar otobüs seferlerinin yeniden başlatılamayacağı kaydedildi.

Benzer duyurular, şehir içi ulaşımda sefer yapan özel şirketlerce de yapıldı.

Şehir içi ulaşım şirketlerinde çalışanlar, sabah saatlerinde Priştine Belediyesi önünde ve ardından Kosova hükümeti binası önünde toplanarak maaşlar konusunda çözüm talep etti.

Çalışanlar arasına daha sonra Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama da katıldı ve yaşanılanlardan Kosova hükümetini sorumlu tuttu.

Priştine'de şehir içi otobüslerin çalışmaması nedeniyle trafik daha da yoğunlaşırken, onlarca belediye otobüsünün park alanında bekletildiği görüldü.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından yeni hükümetin kurulamaması nedeniyle 28 Aralık'ta erken genel seçime gidilecek.

Ülkede aylardır yaşanan siyasi kriz sebebiyle kasım ayına gelinmesine rağmen Priştine Belediyesinin 2025 yılı bütçesi Kosova Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulamadı ve dolayısıyla belediye, söz konusu şirketlere maddi destek sağlayamadı.