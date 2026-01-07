Haberler

Pozantı'da üreticilere ekipman desteği verildi

Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' kapsamında 4 çiftçiye ceviz soyma ve hamur yoğurma makineleri verildi. Törene Kaymakam ve İlçe Tarım Müdürü de katıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında üreticilere ekipman desteğinde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, müdürlükte düzenlenen törende, proje kapsamında 4 çiftçiye 2 ceviz soyma makinesi ile 2 hamur yoğurma makinesi verildi.

Programa Kaymakam Muhammet Cengiz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal da katıldı.

500

