POYD'dan Turizm Değerlendirme Toplantısı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, turizmde yaz sezonu ile kış döneminden beklentileri değerlendirdi.

POYD tarafından her ay geleneksel olarak düzenlenen öğle yemeği buluşmaları, bu ay Manavgat ilçesinin Side Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Yemekte, katılımcılara Antalya'nın coğrafi işaretli lezzetleri sunuldu.

POYD Başkan Yardımcısı Ercan Çek, gazetecilere üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla her ay bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda sektörü değerlendirdiklerini dile getiren Çek, "Sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, kaygılarımızı ve beklentilerimizi aktarmak açısından güzel bir toplantı oldu. Antalya turizminin gözbebeği olan Side'de toplantımızı gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Yöresel lezzetlerin ikram edilmesinin de ayrı bir önemi bulunduğunu ifade eden Çek, Antalya'ya özgü yemeklerin katılımcıların beğenisine sunulduğunu kaydetti.

Toplantıda sektör temsilcileri yaz sezonundaki hareketliliği değerlendirdi ve sezonun 12 aya yayılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.