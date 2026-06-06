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Çin ve Yunanistan'dan Denizcilikte Yeşil Dönüşüm İçin İşbirliği Çağrısı

Çin ve Yunanistan'dan Denizcilikte Yeşil Dönüşüm İçin İşbirliği Çağrısı
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Atina’daki 2026 Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı’nda Çin ve Yunanistan arasında denizcilik, finansman ve yeşil kalkınma alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısı yapıldı. Fuarda Çinli şirketlerin güçlü varlığı dikkat çekti.

ATİNA, 6 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 2026 Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı'nda, deniz taşımacılığı sektörünün karbonsuzlaşma, dijitalleşme ve akıllı operasyonlara geçişini desteklemek amacıyla Çin ile Yunanistan arasında denizcilik, deniz taşımacılığı finansmanı ve yeşil kalkınma alanlarında pratik işbirliğinin artırılması çağrısı yapıldı.

1-5 Haziran tarihlerinde 83 ülke ve bölgeden 2.200'den fazla şirketin katılımıyla düzenlenen fuar kapsamında çarşamba günü Çin'in ev sahipliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakan Yardımcısı Stefanos Gkikas, Yunanistan ile Çin arasındaki uzun süredir devam eden denizcilik işbirliğinden övgüyle bahsederek, Yunanistan'a ait gemilerin yaklaşık yüzde 43'ünün Çin'de inşa edildiğini belirtti. Gkikas, fuarda Çinli şirketlerin güçlü varlık göstermesinin, iki ülke arasında gemi inşası ve denizcilik ekipmanı imalatındaki güçlü işbirliğini yansıttığını belirtti.

Çin'in Yunanistan Büyükelçisi Fang Qiu ise limanlar, deniz taşımacılığı finansmanı, sigorta ve tahkim alanlarında ortaklığın genişletilmesi çağrısında bulunarak, denizcilik sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünü ilerletmek ve uluslararası yeşil denizcilik koridorlarının geliştirilmesi için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlikler sırasında, Bank of China (Avrupa) tarafından Atina'da bir deniz taşımacılığı finansman merkezinin kurulması ve Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nin Yunanistan'da bir temsilcilik ofisi açması da dahil olmak üzere bir dizi kurumsal ve ticari girişim başlatıldı. Katılımcılar, bu adımların sanayi, finans ve tedarik zincirlerini birbirine bağlayan Çin-Yunanistan işbirliğinde yeni bir aşamaya işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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