Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!

Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı
Kılıçdaroğlu, kurultay kararını nedenleriyle birlikte açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay öncesi zehir zemberek çıkış
İlk 'boykot' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş
Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek

Polisle Çatışan 5 Soyguncu Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde, banka nakit taşıma aracı soygununa karışan 5 soyguncu, polisle girdikleri çatışmada öldürüldü. Soyguncuların uzun süredir arandığı belirtildi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Durban şehrinde, polisle çatışan 5 soyguncu öldürüldü.

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, hafta başında gerçekleşen banka nakit taşıma aracı soygununa karıştıkları belirlenen 5 soyguncunun polisle girdikleri çatışmada hayatını kaybettikleri bildirildi.

Açıklamada polis tarafından takibe alınan soyguncuların, uzun süredir aranan tehlikeli suçlular olduğu bilgisi paylaşıldı.

Suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkeler listesinde en üst sıralarda yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 2023'te 234 banka nakit taşıma aracı soyulmuştu.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.