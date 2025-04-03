Polisle Çatışan 5 Soyguncu Hayatını Kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde, banka nakit taşıma aracı soygununa karışan 5 soyguncu, polisle girdikleri çatışmada öldürüldü. Soyguncuların uzun süredir arandığı belirtildi.
CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Durban şehrinde, polisle çatışan 5 soyguncu öldürüldü.
Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, hafta başında gerçekleşen banka nakit taşıma aracı soygununa karıştıkları belirlenen 5 soyguncunun polisle girdikleri çatışmada hayatını kaybettikleri bildirildi.
Açıklamada polis tarafından takibe alınan soyguncuların, uzun süredir aranan tehlikeli suçlular olduğu bilgisi paylaşıldı.
Suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkeler listesinde en üst sıralarda yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 2023'te 234 banka nakit taşıma aracı soyulmuştu.
Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel