Polis Lojmanında Öldürülen Genç Kadının Ailesi Bayramda Büyük Üzüntü İçinde

MANİSA'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan ve hastanede yaşamını yitiren güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ın (26) anne ve babası Aysun-Mustafa Akbaş, Kurban Bayramı'nda da büyük üzüntü yaşıyor. Gözü yaşlı anne Aysun Akbaş, "Bayram arifelerinde yaprak sarması sarardım, kızım çok seviyor, diye. Bu yıl hiçbir şey yapmadım artık yapmam da. Hiçbir şeyden zevk almıyoruz" diyerek, kızının katiline en ağır cezanın verilmesini istedi. Baba Mustafa Akbaş da adalete güvenmek istediklerini söyledi.

Demirci'deki polis lojmanında 14 Nisan saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Yeşim Akbaş hastanede hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi.