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Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya tek listeyle yeniden seçildi

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Polatlı Ticaret Odası Başkanlığına 2013'ten bu yana görev yapan Ulvi Sakarya, Olağan Genel Kurul'da tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. 14 meslek grubundan 1700 üyenin oy kullandığı genel kurulda meslek komitesi ve meclis üyeleri de belirlendi.

Polatlı Ticaret Odası (PTO) Başkanlığına Ulvi Sakarya, yeniden seçildi.

PTO Başkanlık binasında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da 14 meslek grubundan 1700 üye meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri için oy kullandı.

2013 yılından bu yana oda başkanlığı görevini sürdüren ve seçime tek listeyle katılan Sakarya başkanlığa yeniden seçildi.

Seçim sonucu meslek komitesi ve meclis üyeleri de belirlendi.

Kaynak: AA
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